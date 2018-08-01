Активистов Pussy Riot отпустили из отдела полиции в Москве

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Участников панк-группы Pussy Riot освободили из отдела столичной полиции после того, как суд не стал рассматривать их административные дела, сообщил один из задержанных Петр Верзилов.

"Прямо сейчас нас вчетвером освобождают из отдела полиции "Лужники", - написал в своем твиттере Верзилов в ночь на среду.

"Свобода после 15+1 суток ареста и ура!" - добавил он.

Накануне Хамовнический суд Москвы отказался рассматривать административные дела четверых активистов Pussy Riot - Петра Верзилова, Ольги Курачевой, Ольги Пахтусовой и Вероники Никульшиной, вернув материалы полиции "для устранения недостатков".

Молодые люди были задержаны сразу после отбытия административного ареста, назначенного им за акцию "Милиционер вступает в игру" в финале Чемпионата мира по футболу 15 июля.

Их снова отвезли в ОВД "Лужники", где в отношении каждого составили протоколы по двум статьям КоАП - о проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ) и о неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).

Хамовнический суд 16 июля назначил Верзилову, Курачевой, Пахтусовой и Никульшиной по 15 суток административного ареста за "грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния" (ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ).

Кроме того, по решению суда, молодым людям запрещено в течение трех лет посещать официальные спортивные мероприятия на территории России.

Позднее мировой суд назначил им по 1,5 рублей штрафа за незаконное ношение полицейской формы (ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ).

15 июля три девушки и молодой человек в полицейской форме выбежали на футбольное поле примерно на 50-й минуте финального матча Чемпионата мира по футболу между командами Франции и Хорватии в Москве на Большой спортивной арене "Лужники".

Целью акции, как говорилось в распространенном Pussy Riot манифесте, было: "освободить всех политических заключенных; не сажать за лайки; прекратить незаконные аресты на митингах; допустить политическую конкуренцию в стране; не фабриковать уголовные дела и не держать людей просто так в СИЗО; превратить земного милиционера в небесного милиционера".