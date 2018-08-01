Пашинян созвал митинг в Ереване в честь первых ста дней премьерства

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян созывает митинг на центральной площади Республики 17 августа в Ереване.

"Исполняется сто дней после моего избрания в должности премьер-министра Армении. Приглашаю всех на митинг 17 августа в 18:30. Надо провести важный разговор о том, что произошло в Армении за эти дни, что произойдет, какие шаги предприняло правительство для обеспечения резкого развития в Армении и конкретно какими шагами мы намерены обеспечить это развитие, и как мы будем работать в дальнейшем", - сказал Пашинян в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

По его словам, разговор также пойдет о проблемах, с которыми правительство столкнулось за сто дней.