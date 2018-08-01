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Погибшие в ЦАР журналисты не уведомляли МИД РФ о поездке

Есть обновление от 11:56

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Организаторы поездки погибших в Центральноафриканской Республике трех россиян не уведомляли МИД РФ о нахождении журналистов в этой стране, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Процедура опознания была осложнена тем, что у погибших россиян не было при себе паспортов. При этом ни они, ни люди, которые их туда направляли - какая-то компания или какое-то представительство, не сообщали в МИД РФ, ни нашему посольству в ЦАР ни о целях их поездки, ни вообще о факте их присутствия в ЦАР", - сказала Захарова в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Дипломат уточнила, что во вторник вечером была завершена официальная процедура опознания тел погибших. Она подтвердила, что их фамилии, которые назывались в прессе, верны.

"В настоящее время наше посольство находится в тесном контакте с правоохранительными органами ЦАР, которые возбудили свое уголовное дело. Также оперативная группа местных правоохранителей в среду повторно выедет на место преступления. Наше посольство находится на прямой связи с руководством МИД и МВД ЦАР. Этому делу уделяется особое внимание", - сообщила официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, как проинформировала Захарова, посольство РФ в ЦАР и центральный аппарат МИД в Москве запросили дипмиссию Центральноафриканской Республики "относительно документов, на основании которых был оформлен въезд россиян в республику".

"Теперь мы знаем, что они оформляли свой въезд в ЦАР как туристический, не были ими поданы какие-то заявления о журналистской деятельности", - сказала дипломат. Она также отметила, что в МИД РФ "нет понимания, как они там оказались, кто несет ответственность за их пребывание в ЦАР".

При этом она пояснила, почему появились сообщения о принадлежности россиян к СМИ. "Когда их обнаружили, у них были удостоверения различных СМИ, но просроченные, в частности 2011 года. Местные правоохранители сообщили об этом, не вдаваясь в детали, и это была первичная непроверенная информация, поскольку единственные документы, которые у них обнаружили, это были недействующие удостоверения СМИ", - отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что в Центральноафриканской республике погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они снимали фильм о частных военных компаниях.

Associated Press со ссылкой на данные властей ЦАР отмечает, что нападавших было 10 человек, на них были тюрбаны, они говорили по-арабски.

СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

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Теги: МИД РФ

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