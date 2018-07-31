Стали известны имена погибших в ЦАР россиян

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российский журналист Орхан Джемаль погиб в Центральноафриканской республике, где он вместе с режиссером-документалистом Александром Расторгуевым снимал фильм о частных военных компаниях, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Орхан точно погиб", - сказал Венедиктов "Интерфаксу" во вторник. "Вместе с Александром Расторгуевым он снимал кино о частных военных компаниях, работающих в ЦАР", - добавил он.

Орхан Джемаль убит в ЦАР, где снимал документальный фильм о ЧВК 🙁 https://t.co/vfLOHudKwa pic.twitter.com/Gv4VaFm8gb — Алексей Венедиктов (@aavst) 31 июля 2018 г.

По словам Венедиктова, когда Джемаль собирался ехать на съемки, они обсуждали вопрос выдачи ему аккредитации от "Эха Москвы". "Мы обсуждали вопрос о том, что если ему потребуется от меня аккредитация, удостоверение "Эха", я ему сказал - обращайтесь. Это было давно, и он не обратился, а сейчас я вспомнил, что был разговор", - сказал Венедиктов.

В свою очередь осведомленный источник сообщил агентству, что еще одним погибшим предположительно является оператор Кирилл Радченко.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее источник в полиции ЦАР сообщил "Интерфаксу", что у убитых в Центральноафриканской республике людей, предположительно россиян, найдены документы российского журналиста, оператора и режиссера.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство РФ в ЦАР находится в контакте с местными властями для прояснения гражданства обнаруженных в этой африканской стране трех погибших, предположительно являющихся российскими гражданами. "По предварительной информации, полученной от местных властей, в ЦАР найдены тела трех человек, предположительно россиян", - сказала она "Интерфаксу".

В свою очередь источник в полиции ЦАР сообщил агентству, что целью убийства трех человек, предположительно россиян, был грабеж. Он добавил, что тела погибших доставлены в столицу ЦАР город Банги.