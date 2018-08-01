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Тела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августа

Глава центра расследований Ходорковского рассказал о трех версиях убийства россиян

Тела погибших в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августа
Стихийный мемориал в память о погибших в Центральноафриканской республике журналистах
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Тела погибших в Центральноафриканской республике российских журналистов планируется доставить в Россию в субботу, 4 августа, сообщил "Интерфаксу" глава Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского Андрей Коняхин.

"То, что нам сказал консул (в ЦАР), в пятницу тела будут переданы российской стороне, а в субботу их доставят в Москву", - сказал Коняхин.

Версии преступления

По его словам, есть несколько версий убийства съемочной группы. "Рассматриваются три основные версии - ограбление, а также убийство журналистов различными группировками, которые орудуют в ЦАР", - сказал Коняхин.

Между тем, по его мнению, в этом преступлении "очень много белых пятен и странных моментов". Ссылаясь на разговоры с сотрудниками российского МИД, Коняхин сообщил, что за убийством могут стоять мусульманские группировки. Эта версия у самого Коняхина вызывает сомнения.

Коняхин отметил, что журналисты по неизвестной пока причине отклонились от ранее намеченного маршрута. "Проехав половину дороги, съемочная группа отклонилась от маршрута. Они проехали КПП, после чего неожиданно ушли восточнее на 20 км от намеченного маршрута", - сказал он.

Коняхин уточнил, что россияне проехали КПП ближе к вечеру и, "может быть, искали ночлег". По его словам, территория, по которой двигалась съемочная группа, контролируется мусульманскими группировками. "Водитель, который остался в живых, утверждает, что на машину напали люди в чалмах. Но я ему не очень верю", - сказал глава ЦУР.

Глава Центра управления расследованиями рассказал, что в первый же день по прибытии в гостиницу россиян задержали полицейские. "Они договорились о деньгах, после чего журналистов отпустили. Деньги съемочная группа возила при себе", - отметил он.

Вопросы безопасности

Коняхин подтвердил, что журналисты въезжали в ЦАР по туристическим визам, о наличии у них журналистских удостоверений руководителю ЦУР ничего не известно.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) отметила, что в министерстве иностранных дел "нет понимания, как они (журналисты) там оказались, кто несет ответственность за их пребывание в ЦАР".

По словам Коняхина, вопросы безопасности российской съемочной группы оговаривались представителями миротворческой миссии ООН в этой стране. "Мы действовали в соответствии с их (миротворческой миссии ООН в ЦАР) рекомендациями: куда можно ехать, а куда нельзя, где поселиться, а, самое главное, что водитель был предоставлен съемочной группе ооновцами", - уточнил глава ЦУР.

"Конкретно вопросами безопасности журналистов занимался человек по имени Мартин. Он же рекомендовал нам человека как водителя и как переводчика", - сказал Коняхин.

"То, что водитель остался жив, а все погибли - это вызывает вопрос", - заключил он.

Накануне стало известно, что в ЦАР погибли российские журналисты Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, они снимали фильм о частных военных компаниях.

Associated Press со ссылкой на данные властей ЦАР отмечает, что нападавших было 10 человек, на них были тюрбаны, они говорили по-арабски.

СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

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Теги: ЦАР, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко

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