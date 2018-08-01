США ввели санкции против турецких министров в связи с делом пастора Эндрю Брансона

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Власти США ввели санкций против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Турции Сюлеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона, находящегося под стражей в Турции, сообщили в среду в Белом доме.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США сегодня ввело меры против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сюлеймана Сойлу; они оба играют ведущие роли в организациях, ответственных за арест и нахождение под стражей пастора Эндрю Брансона", - говорится в заявлении минфина США.

В нем уточняется, что данные организации ответственны за "серьезные нарушения прав человека".

Согласно заявлению, любое имущество и права на имущество Гюля и Сойлу, находящиеся в юрисдикции США, замораживаются, гражданам США запрещено вести дела с этими лицами.

"Несправедливое задержание пастора Брансона и продолжающееся судебное преследование в отношении его со стороны турецких властей просто неприемлемо, - заявил глава минфина США Стивен Мнучин. - Президент (США Дональд - ИФ) Трамп дал предельно ясно понять, что Соединенные Штаты ожидают от Турции немедленного освобождения (пастора - ИФ)".

Американский священник в октябре 2016 года был арестован в Турции по обвинению в шпионаже и связях с организацией "ФЕТО" проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую считают причастной к попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.