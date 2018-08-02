Турция пообещала ответить на санкции США

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Турция ответит на введенные США санкции против министра юстиции и главы МВД страны в связи с делом пастора Эндрю Брансона, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Попытка США ввести санкции в отношении двух наши министров не останется без ответа. Мы не сможем решить наши проблемы, если администрация США не поймет, что она не может достичь своих незаконных требований с помощью такого метода", - написал он в твиттере.

Ранее в Белом доме сообщили, что власти США приняли решение о введении санкций против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Турции Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона, находящегося под стражей в Турции.

Американский священник в октябре 2016 года был арестован в Турции по обвинению в шпионаже и связях с организацией "ФЕТО" проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую считают причастной к попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.