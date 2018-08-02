Спецпрокурор Мюллер собрался допросить певца Эмина Агаларова

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Адвокат российского певца Эмина Агаларова сообщил телеканалу NBC News, что американский спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий предположительное вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, хочет допросить певца в рамках этого дела.

Адвокат Агаларова, Скотт Балбер, сообщил телеканалу, что "ведет переговоры" о возможных слушаниях со специальным прокурором, однако "пока не знает, каким образом они будут организованы". NBC напоминает, что Агаларов принимал участие в организации встречи сына президента США Дональда Трампа-младшего и российского юриста Натальи Весельницкой во время предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году.

В сообщении телеканала не уточняется, стремится ли Мюллер также допросить отца Агаларова - российского и азербайджанского предпринимателя Араза Агаларова, который, по версии следствия, так же имел отношение к встрече Трампа и Весельницкой.

Офис спецпрокурора пока не прокомментировал эту информацию.

Ранее продюсер Роб Голдстоун заявил, что именно он организовал встречу Дональда Трампа и российского юриста в июне 2016 года. Тогда продюсер заявил, что встреча проходила в интересах его клиента из Москвы Эмина Агаларова.

В свою очередь Трамп на закрытых слушаниях в сенате США признал, что соглашаясь на встречу с российским адвокатом Весельницкой, хотел получить информацию о сопернице его отца на президентских выборах США 2016 года Хиллари Клинтон, но не получил ее.

В настоящее время в США проходит расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы президента 2016 года. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Кроме того, собственные расследования проводят комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, а также сенатский комитет по юридическим делам.