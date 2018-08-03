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Впервые с начала конфликта в Сирии инспекторы ООН вышли к Голанским высотам

Проход инспекции обеспечили российские военные

Впервые с начала конфликта в Сирии инспекторы ООН вышли к Голанским высотам
Авиаудары на сирийской стороне Голанских высот. Архивное фото
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Подразделения российской военной полиции обеспечили проход колонны представителей ООН к подножью Голанских высот через территорию Сирии впервые с начала военного конфликта в стране - с 2011 года, сообщил заместитель командующего группировкой войск РФ в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"Сегодня произошло очень большое событие - впервые с начала конфликта в Сирии миссия ООН смогла выйти по трассе М-7 к посту ООН в районе разрушенной Эль-Кунейтры, (...) то есть они смогли выйти с территории Сирии к местам, которые контролируются израильской армией", - сказал Кураленко.

Генерал-лейтенант отметил, что во время вооруженного конфликта в Сирии миссия ООН не могла работать на своих постах на сирийской территории, так как она была подконтрольна боевикам, а также получать доступ в лагерь беженцев на израильской территории через Сирию.

"Командующий миссией ООН и их штаб-квартира находятся в Дамаске, поэтому им приходилось для инспектирования этой территории ездить через территорию Ливана", - сказал Сергей Кураленко.

Он добавил, что российская военная полиция оказывает всяческое содействие миссии ООН.

"Сегодня они инспектируют посты ООН, которые разрушены войной, с тем, чтобы начать их восстановление. Такое взаимодействие показывает, что Россия соблюдает все решения ООН и поддерживает мир во всех регионах, где находятся ее представители", - сказал заместитель командующего.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (израильский парламент) принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией.

Аннексия была признана незаконной резолюцией ООН, затем часть территории Голанских высот и населенный пункт Кунейтра были возвращены Сирии на условиях демилитаризации этой зоны и размещения там миссии ООН.

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Теги: Сирия, Израиль, ООН, Россия

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