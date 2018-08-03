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На юге Афганистана спецназ освободил 61 заложника из плена талибов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Армейский спецназ освободил из плена талибов (запрещено в РФ) 61 заложника, сообщили журналистам в пятницу в пресс-центре министерства обороны Афганистана. В ходе операции по освобождению заложников, которая была проведена на территории уезда Каджаки провинции Гильменд, на юге Афганистана, убито 18 вооруженных экстремистов, говорится в сообщении. Отмечается, что некоторым из освобожденных граждан понадобилась помощь военных врачей.

Министр обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами, выступая накануне на церемонии очередного выпуска молодых офицеров военной академии имени маршала Касима Фахима в Кабуле, заявил, что правительство Афганистана планирует в ближайшее время объявить о втором раунде прекращения огня с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России).

"Одностороннее перемирие будет объявлено в рамках попытки начать мирные переговоры. Политика правительства заключается в том, чтобы следовать мирному процессу, и мы объявим следующий раунд прекращения огня с талибами. Используя нынешнюю дипломатию, мы пытаемся достичь постоянного и стабильного мира ", - сказал Бахрами.

В то же время он напомнил, что до парламентских выборов в стране осталось менее трех месяцев, а афганские войска готовы обеспечить их безопасность.

"У нас (у военных) есть две задачи: обеспечить безопасность этого важного национального процесса, а также принять участие в голосовании, поскольку все граждане имеют право на выбор своих представителей в парламенте", - добавил он.

Месяц назад правительство Афганистана впервые объявило об одностороннем прекращении огня с талибами, приурочив перемирие к празднованию окончания месяца Рамазан. Талибы соблюдали режим прекращения огня три дня, после чего возобновили боевые действия.

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Теги: Афганистан

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