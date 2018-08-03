В Шанхае из-за тропического шторма эвакуировали более 130 тысяч человек

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В китайском Шанхае власти эвакуировали более 130 тысяч человек из-за тропического шторма "Джондари", сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Тропический шторм принес с собой в Шанхай сильный ветер. Ожидается, что стихийное бедствие будет постепенно ослабевать, направляясь на запад в сторону дельты реки Янцзы.

Ранее "Джондари" спровоцировал проблемы с транспортом и отключения электричества на территории Японии. Там пострадали 16 человек.

Информации об ущербе из-за тропического шторма в Шанхае пока не поступало. В то же время, в двух аэропортах города отменен 151 рейс, закрыты 122 парка.