Власти Литвы обвинили Yandex.Taxi в передаче данных на российские IP-адреса

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Сервис "Яндекс.Такси" передает данные на российские IP-адреса, сообщил в пятницу Национальный центр кибербезопасности (НЦК) Литвы.

"Во время анализа НЦК установил, что сервис по каналам шифрованной связи регулярно подключается и поддерживает активное соединение с 11 уникальными IP-адресами (из которых 10 принадлежат Российской Федерации). Передача данных осуществляется циклически", - говорится в докладе центра.

НЦК рекомендует не использовать этот сервис.

По утверждению центра, приложение "Яндекс.Такси" требует доступа к большому количеству конфиденциальных пользовательских данных и разрешений на использование функций устройства. Анализ показал, что сервис для передачи данных использует зашифрованные каналы, стандартные порты протоколов.

НЦК утверждает, что "Яндекс.Такси" имеет возможность в любое время по шифрованным каналам связи подключаться к различным адресам в разных регионах России, независимо от того, находится ли приложение в режиме ожидания или в активном режиме.

В свою очередь в пресс-службе "Яндекс.Такси" "Интерфаксу" сообщили, что в компанию пока не поступали какие-либо запросы из литовских госорганов.

"Мы никогда не скрывали, что алгоритмы, необходимые для работы сервиса (например, поиск свободной машины или расчет оптимального маршрута) выполняются в онлайн-режиме на серверах, которые могут быть размещены в том числе и в России. Однако это не имеет никакого отношения к хранению пользовательских данных пользователей ЕС. Они, как мы уже неоднократно заявляли, хранятся и используются полностью в соответствии с законодательством ЕС и в частности GDPR. Кроме того, мы строго соблюдаем требования владельцев мобильных платформ Android и iOS по работе с пользовательской информацией. Мы готовы объяснить это литовским чиновникам и контролирующим органам, однако пока запросов от них не поступало", - отметили в пресс-службе.

Представитель компании напомнил, что сервисом "Яндекс.Такси" в Литве управляет компания Yandex.Taxi BV, зарегистрированная в Нидерландах.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе компания "Яндекс.Такси" запустила сервис заказа такси в литовской столице - Вильнюсе. Это сразу привлекло внимание властей. Некоторые литовские чиновники утверждают, что "Яндекс.Такси" может представлять угрозу национальной безопасности.