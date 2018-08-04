Южная Корея и КНДР согласовали списки граждан для встречи разделенных семей

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи и КНДР согласовали списки граждан своих стран, которые примут участие во встрече разделенных семей, запланированной на 20-26 августа, сообщает в субботу "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское министерство по делам объединения.

Так, от Южной Кореи во встрече примут участие 93 человека, а от Северной Кореи - 88 человек. Встреча пройдет в туристическом регионе Кымгансан в КНДР в два раунда: первый состоится в период с 20 по 22 августа, а второй с 24 по 26 августа. В первый раунд южнокорейские граждане посетят своих северокорейских родственников, а во второй - граждане КНДР навестят своих родственников с Юга полуострова.

По данным министерства, большинство представителей этого списка являются глубоко пожилыми людьми в возрасте 80-90 лет и старше.

Ранее на этой неделе замглавы южнокорейского министерства по вопросам объединения Чун Хэ Сун посетил туристический район близ горы Кымгансан в КНДР для проверки подготовки места встречи разделенных семей.

В последний раз Пхеньян и Сеул организовывали встречи разделенных семей в 2015 году. Затем подобные встречи прекратились из-за ухудшения отношений между КНДР и Южной Кореей ввиду активизации ракетных испытаний Северной Кореи и жесткой политической линии по отношению к Пхеньяну прежнего южнокорейского правительства.

27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе саммита, который прошел в демилитаризованной зоне в населенном пункте Пханмунджом, договорились работать над организацией встреч родственников, разделенных семей в результате войны 1950-1953 годов.