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Генералы Южной Кореи и КНДР обсудят меры снижения военной напряженности

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Встреча высокопоставленных военных армий Южной Кореи и КНДР пройдет в демилитаризованной зоне в деревне Панунджом во вторник, сообщили южнокорейские СМИ.

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы на этой встрече убедится в возможности претворения в жизнь мер по снижению военной напряженности и достижению доверия между двумя Кореями", - заявил журналистам глава делегации Южной Кореи генерал-майор Ким До Гюн.

Переговоры военных преследуют цель практической реализации достигнутых на межкорейском саммите договоренностей по "практическому устранению опасности войны", отмечается в сообщениях.

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Теги: КНДР, Южная Корея

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