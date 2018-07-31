Генералы Южной Кореи и КНДР обсудят меры снижения военной напряженности

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Встреча высокопоставленных военных армий Южной Кореи и КНДР пройдет в демилитаризованной зоне в деревне Панунджом во вторник, сообщили южнокорейские СМИ.

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы на этой встрече убедится в возможности претворения в жизнь мер по снижению военной напряженности и достижению доверия между двумя Кореями", - заявил журналистам глава делегации Южной Кореи генерал-майор Ким До Гюн.

Переговоры военных преследуют цель практической реализации достигнутых на межкорейском саммите договоренностей по "практическому устранению опасности войны", отмечается в сообщениях.