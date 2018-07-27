КНДР стала торопить Южную Корею с заключением мирного договора

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Власти Северной Кореи разочарованы тем, как между Пхеньяном и Сеулом затягивается вопрос подписания декларации о прекращении Корейской войны, заявил в интервью газете South China Morning Post председатель южнокорейского Совета по примирению и сотрудничеству Ким Хон Гыль.

"Власти Северной Кореи говорят, что они разочарованы задержкой, и спрашивают, в чем веская причина такой медлительности в этом процессе", - сказал он, уточнив, что Пхеньян уверен, что со своей стороны Северная Корея пошла на большие уступки и ожидает аналогичного ответа.

Он добавил, что в Северной Корее рассчитывают на скорейшее заключение мирного договора, так как это ускорит процесс денуклеаризации. Кроме того, в Пхеньяне надеются, что международные санкции будут сняты до завершения денуклеаризации.

Продолжавшаяся три года война на Корейском полуострове закончились в 1953 году подписанием акта о перемирии. Мирный договор между Сеулом и Пхеньяном до сих пор не заключен, однако стороны обсуждали вопрос его подписания на саммите 27 апреля 2018 года.