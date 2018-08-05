Пожарные усомнились в том, что взрыв в Каракасе был покушением на Мадуро

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пожарные, работающие на месте взрыва в Каракасе, который власти Венесуэлы назвали покушением на президента Николаса Мадуро, подвергли сомнению версию правительства, сообщает в субботу информагентство Associated Press.

Три собеседника на условиях анонимности сообщили агентству, что причиной паники среди военных и срочной эвакуации главы государства, могла стать не атака беспилотников, а взрыв бытового газа в одном из расположенных рядом домов.

Сразу после инцидента в сети появилось видео и фото дома, на одном из этажей которого начался пожар. Утверждалось, что это возгорание произошло из-за того, что в дом врезался дрон со взрывчаткой.

#VENEZUELA - Según varios periodistas Venezolanos un Dron cargado con C4 explotó en el aire, originando este incendio en una de las viviendas, se rumorea que el dron fue derribado y tenía como objetivo el presidente Nicolás Maduro - 4 Agosto 2018



Se espera mas información! pic.twitter.com/qNlb7kVMH2 — Topete GLZ (@TopeteGLZ) 4 августа 2018 г.

Инцидент произошел во время выступления Мадуро перед военными по случаю годовщины создания Национальной гвардии Венесуэлы; его речь транслировало местное телевидение. Президент резко прервался на середине фразы и посмотрел на верх, после чего камера показала план с военными, однако через минуту те бросились врассыпную. После этого трансляция оборвалась.

Позже власти Венесуэлы сообщили о том, что на президента было совершено покушение с помощью беспилотников со взрывчаткой. Министр информации и связи заявил, что дроны взорвались, не достигнув своей цели. Он заверил, что Мадуро не пострадал, и пообещал, что вскоре президент обратится к нации и раскажет о случившемся.