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Военные смогли дезориентировать дроны, с помощь которых планировалось убийство президента Венесуэлы

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Венесуэльским военным удалось обнаружить и дезориентировать полет дронов, которые были предназначены для убийства президента страны Николаса Мадуро и его окружения, сообщил министр внутренних дел республики Нестор Ревероль.

Он сообщил, что с помощь электронных устройств курс одного из дронов был отклонен и он взорвался в стороне от президента, второй врезался в здание.

Всего подпольная оппозиционная структура "Фланелевые солдаты", которая взяла на себя ответственность за покушение на президента, управляла двумя беспилотниками, каждый из которых нес по 1 кг мощной взрывчатки С4.

По обвинению в покушении на Мадуро арестовано шесть человек, однако ожидаются новые задержания, сообщил министр.

Попытка покушения на Мадуро с помощь беспилотников была предпринята накануне в то время, когда президент выступал на военном параде в столице. В результате подрыва дров ранения поучили семь военнослужащих, президент и его окружение не пострадали.

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Теги: Венесуэла, Николас Мадуро

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