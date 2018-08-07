Бразилия закроет границу с Венесуэлой для ограничения потока мигрантов

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Бразильские власти приняли решение закрыть границу с Венесуэлой в связи с резким ростом числа мигрантов, сообщили СМИ со ссылкой на полицейские власти.

Это решение, как отмечают СМИ, последовало вслед за ранее введенным количественным ограничением для приема венесуэльцев до тех пор, пока их уже въехавшие сограждане не будут перемещены из пограничных районов в другие места.

Вместе с тем, граница будет открыта для бразильцев, граждан других стран.

По данным СМИ, ежедневно около 500 граждан Венесуэлы переходят на территорию более благополучной в экономическом отношении Бразилии в связи с ухудшающимся положением в своей стране.