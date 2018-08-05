Мадуро обвинил в покушении на себя оппозицию и президента Колумбии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к нации после инцидента на военном параде в Каракасе, заявив, что за ним стоит правая оппозиция и президент Колумбии, сообщает информагентство Associated Press.

"Это было покушение на меня. Сегодня они пытались меня убить", - заявил он.

Президент добавил, что улики, собранные на данный момент, указывают, что за покушением стоит крайняя правая оппозиция, действовавшая при поддержке Колумбии. Мадуро заявил, что не сомневается: личную ответственность за атаку несет президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.

#VIDEO #Venezuela Presidente @NicolasMaduro asegura que hubo un atentado para matarlo. "Han intentado asesinarme el día de hoy y todo apunta a la ultraderecha venezolana en alianza con la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado" pic.twitter.com/WbhBgIg40B — TCS Noticias (@tcsnoticias) 5 августа 2018 г.

Он также заявил, что полиция произвела аресты в связи с инцидентом, однако не стал раскрывать деталей.

Власти Колумбии пока никак не отреагировали на обвинения. AP напоминает, что отношения между странами остаются крайне напряженными со времен кризиса 2015 года, когда в рамках борьбы с колумбийскими бандами на территории Венесуэлы было введено чрезвычайное положение и закрылась граница.

Мадуро также отметил, что рассчитывает на содействие президента США Дональда Трампа, поскольку, по его мнению, некоторые из организаторов покушения проживают в Соединенных Штатах, в частности, во Флориде.