Ополченцы ЛНР сбили беспилотник украинских военных в Донбассе

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Военнослужащие Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, проводивший воздушную разведку над территорией ЛНР, заявил представитель военного ведомства республики Андрей Марочко.

"Вчера был сбит очередной украинский беспилотник одного из подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который вел разведку местности над территорией республики", - сказал Марочко в понедельник журналистам.

По его словам, украинские военные активизировали воздушную разведку в Донбассе, что является нарушением минских договоренностей. Представитель военного ведомства ЛНР обратился к представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с призывом зафиксировать нарушение в своих отчетах.

"Заверяю украинских силовиков в бесполезности данных мероприятий, так как подразделения противовоздушной обороны Народной милиции Луганской народной республики регулярно пресекают противоправные действия противника, и Вооруженные силы Украины систематически не досчитываются своих летательных аппаратов", - подчеркнул Марочко.