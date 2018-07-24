В мире

Волкер отверг возможность референдума в Донбассе

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Референдум в Донбассе невозможен, что уже подтвердила администрация Белого дома, заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Белый дом уже сделал заявление, и он отклонил это предложение", - сказал он в интервью телеканалу "112 Украина" во вторник.

Волкер считает, что без контроля Украины над этими территориями люди живут в опасной ситуации, нет свободы передвижений, много людей выехали - "никакого референдума там не может быть, и он не может быть легитимным".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент РФ Владимир Путин на встрече в Хельсинки 16 июля предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. По словам источников, о своем предложении российский лидер рассказал на встрече с послами России 19 июля. Как утверждают собеседники агентства, президент РФ заявил, что было решено не озвучивать инициативу о референдуме публично, "чтобы президент США мог ее обдумать".

По информации собеседников агентства, Путин предложил провести при содействии международного сообщества референдум, на котором население непризнанных республик должно определить статус своих территорий.

Между тем представитель госдепартамента Соединенных Штатов Хизер Нойерт подтвердила 20 июля информацию о том, что в администрации США не рассматривают вопрос о поддержке возможного проведения референдума о независимости на востоке Украины.

"Администрация не рассматривает вопрос поддержки референдума на востоке Украины - такой референдум был бы нелегитимным",- написала Нойерт в своем твиттере. Вместе с тем она отметила, что в Вашингтоне "продолжают поддерживать минские соглашения как способ урегулирования конфликта в Донбассе".

Ранее с подобным заявлением выступил глава Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис.

Крымский референдум

Российский информированный источник сообщил "Интерфаксу", что инициатива о проведении референдума в Донбассе не беспочвенна, однако "крымского сценария" она не предполагает.

В Крыму референдум прошел в марте 2014 года. Жители Республики Крым и Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией в качестве субъектов федерации. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.

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Теги: Донбасс, Украина, Курт Волкер

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