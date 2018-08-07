Представители Турции отправятся в США обсуждать антитурецкие санкции Вашингтона

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Официальные турецкие представители в ближайшие два дня планируют выехать в США для обсуждения вопроса о санкциях, объявленных Вашингтоном против глав минюста и МВД Турции, сообщил телеканал CNN Turk.

В сообщении со ссылкой на дипломатические источники говорится, что стороны достигли предварительного соглашения по существующим проблемам в отношениях между двумя странами.

Резкое обострение отношений между США и Турцией вызвано отказом турецких властей выполнить требование об освобождении американского пастора Эндрю Брансона, арестованного в Турции в 2016 году.