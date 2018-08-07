Власти Индии начали обсуждение блокировки соцсетей и мессенджеров

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Министерство телекоммуникаций Индии изучает возможность блокировки на территории страны мессенджеров и социальных сетей, таких как Facebook, Telegram, Whatsapp и Instagram в рамках мер по борьбе с фейковыми новостями и детской порнографией, сообщает во вторник индийская газета The Economic Times.

Ведомство направило запросы в телекоммуникационные компании с просьбой предоставить варианты возможной блокировки этих ресурсов в Индии. Письмо адресовано, в том числе, Vodafone, Airtel, Idea и др.

Источники издания уточнили, что министерство также намерено обсудить с представителями крупнейших в мире социальных сетей проблему противодействия фейковым новостям, которые, как считают чиновники, могут повлиять на всеобщие выборы в Индии в 2019 году.

Неназванный представитель ведомства сообщил газете, что министерство "начало дискуссию, нацеленную на защиту национальных интересов", но в то же время он уточнил, что на данный момент никаких решений о блокировке социальных сетей принято не было.

В Ассоциации операторов мобильной связи Индии ответили на письмо из министерства, заявив, что "очень сложно, если вообще возможно - полностью заблокировать социальные сети", отмечают источники The Economic Times.