Суд рассмотрит жалобу Telegram на признание законным приказа ФСБ о ключах декодирования

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) России рассмотрит апелляционную жалобу мессенджера Telegram на признание законным приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ), устанавливающего процедуру передачи спецслужбе ключей для дешифровки сообщений. Заседание назначено на 11:30.

Юристы международной правозащитной организации "Агора", представляющие интересы мессенджера, просят апелляционную коллегию Верховного суда отменить решение первой инстанции ВС, который 23 марта отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа ФСБ от 19 июля 2016 года №432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете в ФСБ данных для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых электронных сообщений пользователей.

Оспариваемый приказ, в компании считают "принятым неуполномоченным органом с превышением полномочий; во-вторых, устанавливающим внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц; в-третьих, содержащим широкие пределы усмотрения для правоприменителя, угрожающие безопасности граждан".

В свою очередь, ФСБ просит Верховный суд в удовлетворении апелляционной жалобы мессенджера отказать. Согласно позиции спецслужбы, "информация, необходимая для декодирования электронных сообщений, не отнесена федеральными законами к информации ограниченного доступа" и "не составляет охраняемой Конституцией РФ и действующими на территории России законами тайны переписки, сообщений", "устанавливая исключительно организационные основы предоставления информации".

Претензии властей к мессенджеру в связи с отказом компании исполнять указанный приказ возникли еще в прошлом году. Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября оштрафовал Telegram на 800 тыс. руб. за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений. Впоследствии это решение было признано законным.

Весной 2018 года Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы с заявлением о немедленной блокировке Telegram на территории России из-за неисполнения сервисом требований ФСБ, которое было удовлетворено 13 апреля. Это решение позднее также было оставлено судом апелляционной инстанции без изменений.

Все решения российских судов в отношении Telegram юристы мессенджера обжаловали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Представители компании, а также ее основатель Павел Дуров неоднократно публично заявляли о технической невозможности предоставления ключей для декодирования сообщений. Также в Telegram высказывали недоверие к ФСБ, поскольку спецслужба просила предоставить ключи для дешифровки переписки тех лиц, которые не пользуются мессенджером.