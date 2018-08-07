МИД РФ призвал Тбилиси, Сухум и Цхинвал договориться о неприменении силы

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - МИД РФ вновь высказался за подписание соглашений о взаимном неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией.

"Усилия России на Южном Кавказе все эти годы направлены на восстановление диалога и полноценного переговорного процесса между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией, с другой. Первым шагом в правильном направлении могло бы стать подписание соглашений о взаимном неприменении силы", - говорится в комментарии российского МИД к десятой годовщине августовских событий 2008 года на Кавказе.

"Рассчитываем, что здравый смысл все же возобладает", - отмечается в комментарии.

В нем говорится, что "главный урок трагических событий 2008 года - очередное напоминание о том, что обращение к силовым методам разрешения международных споров и конфликтов бессмысленно и контрпродуктивно".

В ночь с седьмого по восьмое августа 2008 года Грузия предприняла попытку силового захвата Южной Осетии. По столице Южной Осетии - городу Цхинвалу - и другим населенным пунктам республики был открыт массированный огонь из крупнокалиберной артиллерии и реактивных установок залпового огня "Град".

После многочасового обстрела грузинские войска перешли в наступление, оккупировав значительную часть территории. Защищая своих граждан и миротворцев от уничтожения, Российская Федерация была вынуждена вмешаться, приступив к проведению операции по принуждению Грузии к миру. В результате территория Южной Осетии была освобождена, а разгромленные в окрестностях Цхинвала грузинские войска отступили.

26 августа 2008 года Россия признала независимость бывших грузинских автономий Южной Осетии и Абхазии.