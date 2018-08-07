Президент Грузии Маргвелашвили назвал виновных в потере Абхазии и Южной Осетии

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает Россию виновной в отделении от республики Абхазии и Южной Осетии.

Во вторник на встрече в Тбилиси с главами МИД Польши, Литвы и Латвии Яцеком Чапутовичем, Линасом Линкявичюсом и Эдгаром Ринкевичем, а также вице-премьером Украины Павлом Розенко он заявил, что "оккупация" республики началась не в августе 2008 года, а гораздо раньше - в 1991-1992 годах, когда "Россия при помощи гибридной войны отделила от центральной власти Грузии два ее региона".

"Мы не должны бояться называть вещи своими именами - то, что делала и делает Россия против суверенного государства - это война между Россией и Грузией, это агрессия, это оккупация и это попрание всех международных норм", - утверждает президент.

В свою очередь Чапутович после посещения прилегающей к границе Южной Осетии территории заявил журналистам о необходимости продолжения международных женевских дискуссий по Закавказью с целью достижения мирного политического урегулирования конфликтов.

"Ни одна страна не может с помощью силы изменять границы другой страны. Любое такое действие должно рассматриваться, как нарушение международного права и универсальных ценностей", - сказал он, комментируя процесс возведения пограничных заграждений южноосетинской стороной.

В ночь с седьмого по восьмое августа 2008 года Грузия предприняла попытку силового захвата Южной Осетии. По столице Южной Осетии городу Цхинвалу и другим населенным пунктам республики был открыт массированный огонь из крупнокалиберной артиллерии и реактивных установок залпового огня "Град".

После многочасового обстрела грузинские войска перешли в наступление, оккупировав значительную часть территории. Защищая своих граждан и миротворцев от уничтожения, Российская Федерация была вынуждена вмешаться, приступив к проведению операции по принуждению Грузии к миру. В результате территория Южной Осетии была освобождена, а разгромленные в окрестностях Цхинвала грузинские войска отступили.

26 августа 2008 года Россия признала независимость бывших грузинских автономий Южной Осетии и Абхазии.