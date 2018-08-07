Белорусская ассоциация журналистов потребовала освободить сотрудников tut.by и БелаПАН

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - ОО "Белорусская ассоциация журналистов" (БАЖ) считает задержание сотрудников tut.by и БелаПАН по делу о незаконном доступе к информационной ленте госагентства "БелТА" грубым нарушением свободы СМИ, а действия правоохранителей - чрезмерными.

"В редакциях крупнейшего портала Беларуси (tut.by - ИФ), единственного независимого информационного агентства (БелаПАН - ИФ), а также газеты "Наука" проводятся обыски. Журналисты не могут попасть на свои рабочие места, что создает помехи в работе tut.by и БелаПАН", - говорится на сайте ассоциации.

"Мы считаем это грубым нарушением свободы выражения и деятельности СМИ. В любом случае, действия правоохранительных органов выглядят чрезмерными", - продолжили там.

В ассоциации подчеркнули, что расследование уголовных дел не должно сказываться на профессиональной деятельности СМИ. Там также призвали немедленно освободить задержанных и обеспечить доступ остальных журналистов tut.by и БелаПАН на свои рабочие места.

По информации БАЖ, на трое суток задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редакторы tut.by Анна Калтыгина и Ульяна Бобоед, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.

Ранее сообщалось, что в офисах крупнейшего в Белоруссии новостного интернет-портала tut.by и информационного агентства БелаПАН во вторник проходят обыски, возбуждено уголовное дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного агентства БелТА.

По информации Следственного комитета, уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК Белоруссии (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) возбуждено по материалам проверки, проведенной МВД.

Сотрудники МВД обнаружили многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА". По информации ведомства, на протяжении двух последних лет без ведома и согласия "БелТА" к информации, хранящейся в его компьютерной системе, было совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений.

В СК также заявили, что к этой противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа".