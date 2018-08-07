Аномальная жара в Испании привела к смерти девяти человек

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере девять человек скончались в Испании в результате аномально высоких температур, сообщает во вторник агентство EFE со ссылкой на местные власти.

Ранее СМИ сообщали о шести жертвах жары.

По словам представителя местного департамента здравоохранения, стало известно о гибели еще трех человек в сообществе Эстремадура на юго-востоке Испании. В частности, речь идет о 66-летнем мужчине, который был обнаружен мертвым в муниципалитете Логросан. Помимо этого, от жары в этой части Испании умерли 81-летний мужчина в муниципалитете Мьяхадас, а также 75-летняя женщина в муниципалитете Сарса-ла-Майор.

По данным агентства, одиннадцати испанцам понадобилась госпитализация ввиду высоких температур, однако только двое из них были в итоге доставлены в больницу - 22-летняя девушка в городе Бадахос и 71-летний мужчина в населенном пункте Мерида.

Аномально жаркая погода настигла Испанию и Португалию на прошлой неделе - температура приблизилась к 50 градусам по Цельсию. Причиной подобной жары стали потоки горячего воздуха, пришедшие в Европу с африканского континента. В минувший понедельник испанское метеорологическое агентство объявило о снижении температур в ближайшее время.

По данным испанской газеты El Pais, ночью 2 и 3 августа температура в Испании достигла 25,9 градусов по Цельсию - в последний раз настолько высокие ночные температуры были зафиксированы в 1920 году. Самые высокие дневные температуры за последнюю неделю наблюдались в городах Бадахос и Гранада - около 46 градусов по Цельсию.