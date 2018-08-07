Обыск в редакции БелаПАН длился около семи часов

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Белорусское информационное агентство БелаПАН сообщает, что правоохранительные органы завершили обыск в редакции.

"Около семи часов длился 7 августа обыск в редакции информационной компании БелаПАН. Обыск, который завершился примерно в 15:45, проводили около полутора десятков сотрудников Следственного комитета и МВД в присутствии понятых", - говорится в сообщении агентства.

По его информации, было изъято шесть жестких дисков с компьютеров журналистов и выпускающих редакторов. Также из офиса БелаПАН для дачи показаний правоохранители повезли в Следственный комитет дежурного редактора агентства БелаПАН Андрея Середу, который находился на рабочем месте с утра.

В свою очередь в новостном ресурсе tut.by сообщили, что в их редакции обыск продолжается.

"С раннего утра 7 августа в офисе tut.by на проспекте Дзержинского идет обыск. В следственных действиях в офисе участвуют генеральный директор компании Людмила Чекина, несколько сотрудников Hoster.by и программисты", - отметили там.

Обыски в офисах tut.by и БелаПАН начались во вторник утром по делу о несанкционированном доступе к информации государственного агентства "БелТА". Как сообщалось, в ходе проведенной ранее проверки сотрудниками МВД выявили, что на протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия "БелТА" было совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия.

В СК также заявили, что к указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа".

По делу были задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редакторы tut.by Анна Калтыгина и Ульяна Бобоед, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.

В свою очередь в МИД Белоруссии назвали задержание журналистов сугубо правовым вопросом.