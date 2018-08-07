В МИД Белоруссии назвали задержание журналистов сугубо правовым вопросом

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В министерстве иностранных дел Белоруссии заявляют, что задержание журналистов не имеет политической подоплеки.

"Данное дело относится к компетенции Следственного комитета Республики Белоруссия, который разместил соответствующие подробные комментарии. Не стоит искать какой-то другой подоплеки или "подводных камней" - ситуация никоим образом не лежит в политической плоскости и не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности в Белоруссии", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве отметили, что "фигурантов расследования подозревают в банальном неправомерном использовании доступа к платной информации", "это сугубо правовой вопрос и сквозь эту призму его нужно рассматривать".

Ранее стало известно, что в офисах крупнейшего в Белоруссии новостного ресурса tut.by и информационного агентства БелаПАН во вторник проходят обыски, возбуждено уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации государственного агентства БелТА.

По информации Следственного комитета, уголовное дело по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) возбуждено по материалам проверки. Так, сотрудники МВД выявили многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА". По информации ведомства, на протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия.

В СК также заявили, что к указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа".

По информации Белорусской ассоциации журналистов, на трое суток задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редакторы tut.by Анна Калтыгина и Ульяна Бобоед, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.