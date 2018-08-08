В Эстонии посчитали, что случайно выпущенная испанцами ракета взорвалась в воздухе

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Эстонии вычислили траекторию полета ракеты класса "воздух - воздух", которая была выпущена накануне по ошибке истребителем ВВС Испании.

"Траектория полета ракеты в настоящее время определена, и территория ее поисков сосредоточены в районе острова Эндла", - сообщил в среду командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге эстонскому радио Vikerraadio.

"С большой долей вероятности, ракета взорвалась в воздухе. Уверенности, что опасности нет, добавляет то, что она при падении на землю взрывается. Так как пока у нас нет прямого подтверждения, что кто-то видел взрыв или куски ракеты, мы рассматриваем произошедшее как опасный инцидент и пытаемся найти подтверждение теориям", - заявил он.

Командующий не смог пока сказать, что произошло в небе и почему была выпущена ракета, так как обстоятельства инцидента еще выясняются.

Полковник не исключил, что ракета могла взорваться на высоте 6 км, где она была запущена, и ее куски могли упасть на землю.

Он пояснил также, что боевая ракета на борту истребителя была потому, что самолеты, участвующие в миссии по охране воздушного пространства стран Балтии, всегда находятся в боевой готовности, в том числе на учениях или в ходе тренировочных полетов.

По данным газеты Postimees, в поисках ракеты или ее остатков заняты три вертолета Robinson а также самолет Ан-2.

Накануне истребитель ВВС Испании Eurifight по ошибке произвел выстрел ракетой AMRAAM. Радиус ее полета около 100 км. Поиски ведутся к северу от города Тарту.