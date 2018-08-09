Водитель автобуса предстанет перед судом за гибель шести человек в Кузбассе

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении жителя Красноярска, который управлял автобусом с туристами, попавшими в аварию по пути на кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш в феврале текущего года, направлено в суд, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Кемеровской области в четверг. По данным ведомства, 34-летний мужчина обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). По версии следствия, автобус с грузовиком столкнулся по вине водителя пассажирского транспорта.

"Автобус двигался с превышением скорости. Согласно показаниям свидетелей, данным системы ГЛОНАСС и результатам экспертиз, скорость автобуса составляла более 100 км/ч при разрешенных 90 км/ч. При повороте на спуск обвиняемый не справился с управлением и допустил занос задней части автобуса, которая выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем", - говорится в сообщении.

Обвиняемый дал признательные показания, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось, грузовик Volvo из Самарской области и автобус, принадлежащий индивидуальному предпринимателю из Красноярска, направлявшийся на горнолыжный курорт Шерегеш, столкнулись в ночь 23 февраля в Чебулинском районе.

По данным областной прокуратуры, всего в автобусе находились 52 человека, пять из них погибли: четыре женщины и один мужчина, также погиб водитель фуры. Еще 14 человек были доставлены в больницу Мариинска с травмами различной степени тяжести, впоследствии они были перевезены в больницы Красноярска.

Один из двух потерпевших находился в тяжелом состоянии в реанимации в областной клинической больнице скорой медицинской помощи им.М.А.Подгорбунского города Кемерово. Еще одна пострадавшая была переведена в отделение травматологии.

На период следствия водитель автобуса был взят под стражу, помимо МВД дело было возбуждено следственными органами СКР.