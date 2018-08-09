В Грузии осужденный за подготовку убийства священник попросил президента о помиловании

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Адвокаты осужденного протоиерея Георгия Мамаладзе в четверг передали в администрацию президента Грузии его прошение о помиловании.

Протоиерей Мамаладзе был задержан в аэропорту Тбилиси в феврале 2017 года, в его багаже нашли отравляющее вещество цианид. По версии следствия, он ехал с планами убийства в Берлин, где проходил лечение патриарх Грузии Илиа.

Между тем Мамаладзе заявлял, что обвинение против него было сфабриковано иерархами церкви и представителями властей. Протоиерей утверждает, что, будучи управляющим имуществом патриархии Грузии, он раскрыл множество фактов коррупции, в которой участвовали высокопоставленные священники и чиновники.

Суд в сентябре 2017 года признал Мамаладзе виновным и приговорил его к девяти годам тюремного заключения. Апелляционный суд подтвердил этот приговор, а Верховный суд Грузии не принял дело к рассмотрению.

Как заявил в четверг журналистам адвокат Михаил Рамишвили, поданное прошение о помиловании не означает, что Г.Мамаладзе признает себя виновным.

"Мы намерены обратиться с этим делом в Страсбургский суд по правам человека, но до решения Европейского суда может пройти много времени, поэтому мы надеемся на объективность и человечность президента", - сказал Рамишвили.