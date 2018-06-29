Американские астронавты лишились возможности экстренного выхода с МКС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Американские астронавты, не сумев подключить магистраль подачи кислорода в шлюзовом отсеке, лишились возможности экстренного выхода в открытый космос с борта Международной космической станции.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли, проблемы возникли при ремонте системы подачи кислорода в скафандры.

"Астронавты столкнулись с непредвиденными трудностями. Подключить и запустить в работу новую магистраль не удалось", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ближайшее время будет предпринята еще одна попытка смонтировать систему.

"Однако до этого в случае необходимости срочно покинуть МКС и внепланово выйти в открытый космос астронавты не смогут", - сказал он.

Хроника поломок

Ранее на американском сегменте МКС вышла из строя одна из систем удаления углекислого газа, астронавты вынуждены на орбите самостоятельно ее ремонтировать.

Между тем, на МКС и ранее возникали проблемы с системами жизнеобеспечения.

Как сообщалось, на американском сегменте неоднократно фиксировались утечки аммиака, в 2016 году возникла неисправность в блоке обработки технической воды (WPA). Тогда же в американском секторе ломалась система переработки мочи.

Кроме того, в начале 2016 года в американском сегменте МКС произошла крупная поломка, в результате которой вышел из строя контроллер вентилятора мотора на системе удаления углекислого газа CDRA.

В ноябре 2015 года на американском сегменте МКС отказал канал питания. Его ремонт занял несколько месяцев.

Неоднократно выходил из строя туалет. В 2009 году центр управления полетами NASA порекомендовал астронавтам повесить на дверь уборной табличку "Не работает". Туалет на станции неоднократно чинили осенью и летом 2008 года.