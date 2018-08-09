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Порошенко обещал разработать поправки к Конституции о членстве Украины в ЕС и НАТО

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении осенью внести на рассмотрение Верховной рады поправки в Конституцию относительно намерений о вступлении страны в Евросоюз и НАТО.

"Изменения в Конституцию в части закрепления наших амбиций о вступлении Украины в ЕС и НАТО давно назрели. Мною подготовлены поправки в Основной закон, которые я подам на рассмотрение украинского парламента с началом нового политического сезона", - написал Порошенко в четверг в фейсбуке.

Украинский президент при этом выразил уверенность, что инициатива сможет собрать в Раде 300 необходимых голосов за принятие соответствующего решения.

"Никому не позволю подвергнуть ревизии европейскую и евроатлантическую стратегии Украины под влиянием различных внешних и внутренних обстоятельств", - написал президент, добавив, что конституционные изменения - это "прививка от тех, кто все еще думает петлять", поэтому соответствующие нормы должны быть прямо зафиксированы в Конституции страны.

Кроме того, он заявил, что "нужно также избавиться от продиктованных Кремлем подзабытых конституционных основ для временного пребывания российского флота на нашей территории". "У меня есть свой ответ и предложение на это", - отметил Порошенко.

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Теги: Украина, Петр Порошенко

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