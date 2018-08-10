Что случилось этой ночью: пятница, 10 августа

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Преследование американской субмарины российским фрегатом, состояние Марии Бутиной и возможность уголовной ответственности за увольнение людей перед пенсией

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Военно-морской флот России сообщил о преследовании американской подводной лодки российским фрегатом. Инцидент произошел в апреле в водах Средиземного моря.

- Посольство России в США сообщило о проблемах со здоровьем российской гражданки Марии Бутиной, которую содержат в американской тюрьме. У Бутиной обострился артрит из-за отсутствия прогулок.

- Дмитрий Медведев заявил, что в России может появиться жесткая административная и уголовная ответственность за увольнение граждан предпенсионного возраста.

- Два человека погибли при пожаре в жилом доме на западе Москвы. Ночью пожарные смогли потушить огонь.

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