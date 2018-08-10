В Мексике конфисковали почти две тонны кокаина

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Военно-морские силы Мексики конфисковали около двух тонн кокаина на судне у южного побережья Тихого океана, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

В военно-морских силах страны сообщили, что лодку, на борту которой оказался кокаин, обнаружил один из самолетов во время патрулирования в 87 морских милях от побережья Акапулько.

В лодке военные обнаружили 75 упаковок с кокаином, общий вес которых составил порядка 1,86 тонны. В результате был арестован один человек - гражданин Эквадора.