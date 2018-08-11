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В МИД Узбекистана обсудили мирный процесс в Афганистане с представителями "Талибана"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Перспективы мирного процесса в Афганистане обсудили в МИД Узбекистана представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщила в субботу пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

По ее данным, 7-10 августа состоялся рабочий визит в Узбекистан делегации из представительства движения "Талибан" в Дохе (Катар) во главе с Шир Мухаммадом Аббасом Станикзаем.

"Делегация движения "Талибан" была принята в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан. Стороны обменялись мнениями относительно перспектив мирного процесса в Афганистане", - говорится в сообщении.

Другие детали состоявшейся встречи не уточняются.

Как сообщалось, ранее в июне Ташкент выступил с заявлением о готовности предоставить свою территорию для прямых переговоров между правительством Афганистана и представителями радикального движения "Талибан".

В МИД Узбекистана напомнили, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе международной конференции по Афганистану, состоявшейся в Ташкенте в марте текущего года, Узбекистан продолжает усилия, направленные на стабилизацию ситуации в этой стране и ее социально-экономическое развитие.

"Узбекская сторона установила соответствующие контакты и провела рабочие встречи с высокопоставленными представителями движения "Талибан", в ходе которых были обсуждены перспективы диалога и взаимодействия для установления долгосрочного мира и стабильности в Афганистане и его экономического развития", - отмечалось в сообщении МИД.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.

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Теги: Узбекистан, Афганистан. Талибан

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