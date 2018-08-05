В Афганистане террорист врезался в иностранный конвой на машине со взрывчаткой

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Колонна иностранных войск подверглась нападению в пригороде Чахарикара, административного центра провинции Парван, к северу от Кабула, сообщили в воскресенье местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Вахиду Шахкар.

По ее словам, примерно в шесть часов утра в воскресенье в районе Халилзай, в центре провинции, террорист-смертник врезался в иностранный конвой на начиненной взрывчаткой машине.

"Никто из мирных граждан не пострадал. Иностранные войска оцепили район, об их потерях ничего неизвестно", - сообщила Шахкар.

Между тем, ответственность за это нападение взяло на себя запрещенное в России радикальное афганское движение "Талибан". Представитель движения сообщил местным СМИ, что в ходе атаки убито 8 американских солдат.

Представители США и НАТО пока не комментировали происшествие.

Месяц назад правительство Афганистана впервые объявило об одностороннем прекращении огня с талибами, приурочив перемирие к празднованию окончания месяца Рамазан. Талибы соблюдали режим прекращения огня три дня, после чего возобновили боевые действия.