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Москалькова выяснит ситуацию с возможным задержанием судна из РФ в порту Украины

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила украинскую коллегу Людмилу Денисову выяснить подробности возможного ареста в Херсоне российского судна "Механик Погодин" и намерена встретиться с экипажем при согласии властей Украины.

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"Чрезвычайно озабочена фактом удержания Украиной российского судна "Механик Погодин". В связи с этим инцидентом я обратилась к Уполномоченному Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой выяснить все обстоятельства происшедшего и сообщить мне максимально подробную информацию о состоянии экипажа судна, а также, при необходимости, оказать им гуманитарную помощь, включая медицинскую", - говорится в заявлении Москальковой, распространенном в субботу.

Она отметила, что также просила о возможности связаться с капитаном или старшим помощником капитана российского танкера. "В случае согласия украинской стороны планирую посетить наших моряков в порту города Херсона", - заявила уполномоченный.

В ночь на субботу постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что российское судно "Механик Погодин" может быть задержано в морском торговом порту Херсона. По его данным, судно в пятницу зашло в Херсонский морской торговый порт.

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Теги: Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Механик Погодин

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