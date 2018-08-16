Экипаж российского судна "Механик Погодин" опасается силового захвата в украинском порту

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Заблокированный в украинском порту Херсон экипаж российского танкера "Михаил Погодин" опасается силового захвата, говорится в заявлении компании "В.Ф.Танкер", являющейся оператором судна.

"Экипаж судна "Механик Погодин" опасается силового захвата. Вот уже пять дней экипаж судна "Механик Погодин" и груз остаются заблокированными в порту Херсон. Капитан судна не может получить разрешение покинуть порт, выгрузка дизельного топлива запрещена, а портовые власти не могут предоставить перечень претензий к судну или судовладельцу", - сказано в сообщении.

В нем также говорится, что капитан танкера регулярно получает информацию от администрации (капитана порта) об украинских ведомствах, которые якобы имеют претензии к судну: в день прибытия - предписание от Службы безопасности Украины, через три дня - претензии таможенной службы, 14 августа - решение пограничной службы Украины. При этом, как сказано в заявлении, ни от таможни, ни от пограничников не предоставлены ответы на запросы капитана судна и судовладельца о перечне нарушений.

"Все это свидетельствует о "мучительном" поиске украинскими властями формальных поводов для задержания судна", - отмечается в сообщении.