Конгрессмен узнал, что ФБР рассматривает версию российского вмешательства в Шарлоттсвилле

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Депутат конгресса США от Республиканской партии Том Гарретт рассказал, что на брифинге с директором ФБР обсуждалось российское вмешательство в события прошлого года в Шарлоттсвилле с одной погибшей и 19 пострадавшими, сообщил телеканал CNN.

Закрытое обсуждение прошло около двух месяцев назад. Гарретт задал вопрос, могли ли события в Шарлоттсвилле быть спровоцированы вмешательством из России, и получил положительный ответ. Он уточнил, относится ли эта информация к секретной. Якобы Россия может преследовать цель посеять раздор между американцами и подорвать веру в ценности западных демократий.

ФБР пока не прокомментировало слова Гарретта, однако директор Бюро Кристофер Рэй месяц назад упоминал возможность иностранного влияния, которое провоцирует теракты внутри страны. Ранее газета The Wall Street Journal писала о появлении аккаунтов в фейсбуке, связанных с российскими организациями и публикующих антимусульманские и антииммирантские сообщения.

Том Гарретт представляет штат Виргиния в палате представителей и входит в комитеты по внутренней безопасности и иностранным делам.

В августе прошлого года автомобиль въехал в группу протестующих против митинга белых националистов. Тогда погибла одна женщина и пострадали еще 19 человек. Белые националисты проводили митинг против сноса памятника солдату армии Конфедерации времен Гражданской войны XIX века.