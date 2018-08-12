Вертолет с альпинистами совершил жесткую посадку в горах Таджикистана

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Таджикистане при транспортировке альпинистов, совершивших восхождения на пик Исмоили Сомони (быв. Пик Коммунизма), в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек, совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье вечером начальник пресс-центра Комитета по ЧС и ГО при правительстве республики Умеда Юсуфи.

По ее словам, на момент совершения аварийной посадки, которая произошла в 16:30 местного времени (14-30 по Москве), на борту находились 13 альпинистов и трое членов экипажа.

Информации о состоянии людей пока нет.

Для выяснения причин и всех обстоятельств происшествия из числа руководителей КЧС, МВД, ГКНБ, Министерства обороны, Министерства здравоохранения и социальной защиты населения и других ведомств страны создана правительственная комиссия. Принято решение о направлении к месту аварии двух вертолетов со спасателями и медицинскими сотрудниками, сообщила Умеда Юсуфи.

Пик Исмоили Сомони, который в прошлом назывался пиком Коммунизма и считался высочайшей точкой бывшего СССР, является высочайшей вершиной Таджикистана - 7495 метров, гора находится в хребте Академии наук республики.