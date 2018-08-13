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Спасатели вылетели к месту жесткой посадки Ми-8 в горах Таджикистана

Есть обновление от 08:03

На борту среди пассажиров могли находиться несколько россиян

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Таджикистанские спасатели с рассветом возобновили поиски пассажиров и экипажа вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в районе пика Исмоили Сомони, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе, созданном в связи с ЧС.

"Три вертолета вылетели к предполагаемому месту жесткой посадки. Ведут поиски", - сказал источник. Он сообщил, что на борту Ми-8, совершившего жесткую посадку, могли находиться 13 альпинистов, в том числе несколько россиян - опытных инструкторов, членов Федерации альпинизма России из Москвы, Воронежа, Кирова и других городов, а также гражданин Белоруссии - житель Минска, также числящийся среди членов федерации.

Связь с экипажем и пассажирами до сих пор установить не удалось.

По предварительным данным, среди находившихся на борту могут быть пострадавшие. "С места сообщают о пострадавших, состояние пока не установлено. Эта информация будет уточняться и проверяться", - сказал источник.

Спасательную операцию координирует комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана при содействии МВД, ГКНБ, министерство обороны, министерство здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане при транспортировке альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомони (бывший пик Коммунизма), в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек, совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. По данным КЧС, на борту находились 13 альпинистов и три члена экипажа.

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Теги: Таджикистан

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