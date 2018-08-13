Что случилось этой ночью: понедельник, 13 августа

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российское посольство в США отреагировало на слова американского сенатора Тома Гарретта о роли России в организации беспорядков в Шарлоттсвиле год назад. Дипломаты назвали комментарий Гарретта инсинуацией, а американских политиков обвинили в безответственном поведении.

- КНДР и Южная Корея начинают переговоры о проведении очередной встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. В прошлый раз стороны договорились провести саммит в Пхеньяне, однако представители Южной Кореи не считают это решение окончательным.

- В горах Таджикистана совершил жесткую посадку вертолет с туристами. Связь с экипажем потеряна, среди пассажиров могут находиться россияне. К предполагаемому месту инцидента вылетели спасатели.