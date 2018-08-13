Пять человек погибли при жесткой посадке Ми-8 в горах Таджикистана

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в горах Таджикистана погибли трое альпинистов и два члена экипажа, сообщила "Интерфаксу" представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана Умеда Юсуфи.

"К сожалению, я вынуждена констатировать, что три альпиниста и два члена экипажа погибли. Мы приносим искренние соболезнования семьям погибших", - сказала она.

На борту находилось 15 альпинистов (13 россиян, один белорус и один испанец), а также трое членов экипажа.

К сожалению все трое альпинистов, что погибли при жесткой посадке вертолета - россияне", - сказала Юсуфи в понедельник.

Между тем, источник в оперативном штабе на аэродроме Лахш сообщил, что 13 человек госпитализированы с травмами.

"По уточненным данным, 12 альпинистов и один бортмеханик живы, госпитализированы в лечебные учреждения, в том числе Душанбе", - сказал собеседник агентства.

Накануне вечером при транспортировке альпинистов, совершивших в Таджикистане восхождение на Пик Исмоили Сомони (бывший Пик Коммунизма), в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек совершил жесткую посадку вертолет Ми-8.

Предварительно, жесткую посадку спровоцировали сложные метеоусловия. Также проверяется версия о технической неисправности вертолета.