Что случилось этой ночью: вторник, 14 августа

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год. Америка потратит на военные нужды более $700 миллиардов.

- Похороны детей в Йемене стали поводом для массовых антиамериканских протестов. Дети были жертвами авиаударов коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

- Телеканал CNN узнал, что Россия удовлетворена итогами саммита в Хельсинки, на котором прошла личная встреча президентов Трампа и Путина.

- Игрок петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассказал, что помешало ему перейти в английский клуб этим летом.