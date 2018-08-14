Что случилось этой ночью: вторник, 14 августа

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Американский военный бюджет, похороны детей в Йемене, откровение Артема Дзюбы

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год. Америка потратит на военные нужды более $700 миллиардов.

- Похороны детей в Йемене стали поводом для массовых антиамериканских протестов. Дети были жертвами авиаударов коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

- Телеканал CNN узнал, что Россия удовлетворена итогами саммита в Хельсинки, на котором прошла личная встреча президентов Трампа и Путина.

- Игрок петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассказал, что помешало ему перейти в английский клуб этим летом.

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