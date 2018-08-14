CNN узнал о реакции России на саммит в Хельсинки

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Разведслужбы США и Запада пришли к выводу, что российские чиновники были удовлетворены саммитом президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника в разведке.

По их словам, "данные выводы, основанные на широком спектре разведданных, указывают на то, что Кремль счел результаты саммита 16 июля более удачными, чем ожидалось".

Как сообщают источники в разведке, "Россия особенно удовлетворена тем, как прошла пресс-конференция двух лидеров в Хельсинки".

При этом они отметили, что Москва "недоумевает, почему Трамп не проводит более дружественную политику по отношению к России по его итогам".

Как заявил представитель западной разведки, "Кремль закрывает глаза на тот факт, что Конгресс и другие лица в США играют значительную роль в выработке политики США".