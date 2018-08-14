В мире "Дизельный" скандал Volkswagen

США направят штраф Volkswagen на развитие электромобильности

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - США намерены использовать средства, полученные от уплаты штрафов германским автопроизводителем Volkswagen AG в рамках дизельного скандала, на развитие электромобильности, сообщает Welt am Sonntag.

Деньги пойдут на замену старого дизельного транспорта, прежде всего школьных и городских автобусов, более экологичными моделями, а также на развитие сети колонок для зарядки электромобилей.

К настоящему моменту почти все штаты и территории США, а также представители индейских племен подали заявки на получение средств из экологического фонда VW Diesel Emissions Environmental Mitigation Trust. В него поступило $2,9 млрд из штрафов, выплаченных германской автокомпанией.

Как сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на министерство энергетики США, каждому штату первоначально будет перечислено от $8 млн до $423 млн, при этом 20 штатов получат средства на сумму свыше $50 млн. Готовые планы их использования уже представили 22 штата, еще 20 подготовили проекты.

Наибольшую сумму получит Калифорния - почти $423 млн. На эти средства штат планирует, в частности, модернизировать и сделать более экологичными транспортные средства на промышленных предприятиях и на грузовых железнодорожных станциях.

Власти Джорджии намерены приобрести работающие на электричестве шаттлы для аэропорта Атланты. Штат Вермонт разработал программу электрических транзитных и школьных автобусов. Власти Вашингтона собираются приобрести экологически чистые мусоровозы, а также предоставлять субсидии жителям и местным компаниям на модернизацию автомобилей.

В целом ряде штатов США ведутся ожесточенные дискуссии о расходовании данных средств. В частности, это касается трех штатов, которые получат крупные суммы, - Техаса ($209,4 млн), Флориды ($166,3 млн) и Нью-Йорка ($127,7 млн), сообщает Deutsche Welle.

В результате инициированных властями США в сентябре 2015 года расследований Volkswagen был вынужден признать, что на нескольких миллионах проданных по всему миру автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам. В действительности загрязнение отработанными газами дизельных автомобилей VW иногда в 40 раз превышало допустимые нормы.

"Дизельгейт" вызвал массовый отзыв продукции компании с рынка. VW достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более $20 млрд в рамках урегулирования скандала.

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Теги: США, Германия, Volkswagen

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