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Российские посты выставили вдоль демилитаризованной зоны на Голанских высотах

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Четыре поста российской военной полиции выставлено перед линией "Браво" вдоль демилитаризованной зоны на Голанских высотах, в ближайшее время появятся еще два, сообщил журналистам замкомандующего российской группировкой в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"В настоящее время мы планируем и начали осуществлять этот план - выставлять посты российской военной полиции перед линией "Браво". То есть, подчеркиваю, непосредственно в демилитаризованной зоне постов военной полиции нет. Мы ставим посты вдоль линии "Браво", - сказал Кураленко.

Он отметил, что впоследствии планируется довести число постов до восьми "при необходимости".

Российские военные, подчеркнул генерал, оказывают всемерное содействие миссии ООН "для того чтобы флаг ООН стоял на всех постах и миссия работала в полном объеме в демилитаризованной зоне".

Кураленко также сообщил, что в северных районах есть три-четыре маршрута, на которых не прекращалось патрулирование. "Сейчас задача UNDOF (Силы ООН по наблюдению за разъединением и режимом прекращения огня) - расширить патрулирование, а точнее восстановить патрулирование в центральной и южной зоне. И мы видим нашу обязанность в том, чтобы им помочь", - отметил генерал.

По его словам, как только работа будет налажена, в том числе сирийской стороной, военная полиция передаст посты сирийцам.

Кураленко рассказал, что боевики вторглись в демилитаризованную зону шесть лет назад, и почти все 57 постов ООН прекратили свою работу. Генерал пояснил, что решение о числе постов ООН в демилитаризованной зоне будет принимать командующий UNDOF после утверждения в штаб-квартире.

Как сообщил замкомандующего, состояние постов говорит о том, что на территории шли ожесточенные бои - посты ООН практически по всей демилитаризованной зоне разбиты.

"В основном на них дислоцировались "Джабхат ан-Нусра" (запрещенная в РФ террористическая организация), на некоторых постах были созданы школы подрывников, находились боевые группы. Не так давно, буквально месяц назад, правительственные силы полностью освободили демилитаризованную зону до линии "Альфа", сейчас демилитаризованная зона находится под контролем правительственных войск", - сказал Кураленко.

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Теги: Голанские высоты, Сирия

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